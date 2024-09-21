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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري ونشاط رياح

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ورطب وطقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

 

كما يشهد  اليوم السبت ، شبورة مائية خفيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

وهناك رياح  معتدلة تنشط احيانا على  مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

 

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري  تتراوح بين 80 الي 90 % للعظمي ومن 35:50% للصغري.

درجات الحرارة  المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال  الصعيد 38 للعظمي  والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 28 درجة .

 

الارصاد حالة الطقس درجات الحرارة رياح