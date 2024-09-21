الدفاع الروسية: إسقاط 101 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحرآزوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير واعتراض 101 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثماني مناطق روسية وبحر آزوف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء /تاس/ - أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 101 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك 53 طائرة فوق منطقة بريانسك و18 طائرة فوق منطقة كراسنودار وخمس طائرات فوق منطقة كالوجا وثلاث طائرات فوق كل من منطقتي تفير وبيلجورود وواحدة فوق كل من منطقتي سمولينسك وكورسك والقرم و16 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف.

وفي سياق متصل، أفادت الخدمة الصحفية لحكومة منطقة تفير الروسية بأن القوات الروسية أسقطت طائرات بدون طيار في جنوب غرب منطقة تفير الروسية.

وأضاف تقرير الخدمة الصحفية: "كما صرح المحافظ إيجور رودينيا، أسقطت القوات الروسية طائرات بدون طيار في جنوب غرب منطقة تفير الروسية".