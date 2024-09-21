"البنتاجون": لم نتلق أي إشعار مسبق بالضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أكد مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن لم يتلق أي إشعار مسبق بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المسؤول ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ ـ إن أوستن أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.. موضحا أنه لا تغيير في وضع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.

وكان "حزب الله" قد أعلن رسميا أمس /الجمعة/ اغتيال أحد قادته العسكريين البارزين إبراهيم عقيل، بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

