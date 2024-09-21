بدء التصويت المبكر في ولاية فرجينيا بانتخابات الرئاسة الأمريكية

توافد الناخبون في الولايات المتحدة الأمريكية، على مراكز الاقتراع في ولاية فرجينيا للتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتجري عملية الاقتراع المبكر بولاية فرجينيا، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم السبت، وذلك بدءً من العشرين من سبتمبر الجاري، وحتى السبت الموافق 2 من نوفمبر المقبل، وتبدأ ولايات فرجينيا ومينسوتا وساوث داكوتا بالتصويت المبكر اليوم.

واحتشد أنصار المرشحين للديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب على المقرات المخصصة لاستقبال الناخبين، الذين يدلون بأصواتهم مبكرا، وذلك قبل يوم الانتخاب الرسمي المرتقب في الخامس من نوفمبر المقبل.

ويأتي التصويت المبكر ضمن مجموعة من الخيارات الانتخابية التي توفرها الولايات لتسهيل عملية التصويت قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.

وأصبح التصويت المبكر شائعًا بشكل كبير خلال انتخابات 2020، عندما أدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم عبر البريد أو شخصيًا قبل يوم الانتخابات، وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الاقتراع وسط تفشي جائحة فيروس كورونا آنذاك. واستمرت العديد من الولايات في توفير هذه الخيارات الانتخابية في الانتخابات التالية.