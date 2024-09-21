ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

4 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد، فجر اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طواقم الإسعاف انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أمام منزل لعائلة النجار في مخيم 1 في مخيم النصيرات.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل الفلسطينيين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من 2023، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى منطقة خلة الصوحة والحي الشرقي، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت شابا، فيما اندلعت مواجهات في الحي الشرقي للمدينة.

منازل الفلسطينيين غزة رفح الاحتلال الإسرائيلي