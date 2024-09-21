اليوم.. محاكمة محاسبة بأحد البنوك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة محاسبة بأحد البنوك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه من البنك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد، وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهمة اختلاس مبلغ مالي في التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 29050 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 91 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمة "هبة. ع"، صرفت 6 شيكات صادرة عن أحد العملاء، وبالرجوع للعميل تبين عدم صدور أي تعليمات منه بصرف المبلغ، وأن المتهمة هي المختص بصرف وإصدار الشيكات، وهي المسؤولة عن تسوية معاملاتها المالية مع الجهات المتعاملة معها.

وتبين من التحريات وجود مخالفات مالية وأن المتهمة هي المسؤول عنها وأنه تم صرف الشيكات بمعرفة المتهمة، ولم يتم توريد قيمتها لخزينة البنك، وعلى الفور تم القبض على المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.