حاكم مقاطعة بريانسك: تدمير 16 مسيرة أوكرانية دون وقوع ضحايا أو أضرار

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 16 مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون وقوع ضحايا أو أضرار.

أمس الجمعة، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 61 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية من خلال بيان لها، أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه دونيتسك وصاروخ موجه باتجاه دنيبرو من منطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى إطلاق 70 طائرة بدون طيار.

وفي قت سابق، قالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، أن المواجهات المسلحة مع القوات الروسية تتزايد باستمرار على الخطوط الأمامية، حيث تم تسجيل 187 مواجهة مباشرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.