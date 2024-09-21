فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل يعود لعائلة "مخيمر" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، تزامنًا مع إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عنبتا شرق طولكرم، وجابت آليات الاحتلال شوارع وأحياء البدة وتحديدا الشارع الرئيسي وشارع السكة والجبل الجنوبي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.