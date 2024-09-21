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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل يعود لعائلة "مخيمر" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، تزامنًا مع إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عنبتا شرق طولكرم، وجابت آليات الاحتلال شوارع وأحياء البدة وتحديدا الشارع الرئيسي وشارع السكة والجبل الجنوبي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

فلسطين شهيد إصابات قصف منزل في خان يونس