بعد حبس صلاح التيجاني.. النيابة تأمر بإخلاء سبيل خديجة خالد ووالدتها

قررت نيابة إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، صرف "خديجة خالد" ووالدتها من سرايا النيابة، عقب الانتهاء من سماع أقوالهما.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس صلاح الدين التيجاني، 4 أيام في واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى خديجة خالد.

ونفى أمام النيابة العامة، "التيجاني" ما ادعته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وادعاءاتها غير صحيحة بالمرة.

وأضاف التيجاني أن والد خديجة قرر الانتقام منه؛ حيث أنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إلى التيجاني للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته.

وأشار صلاح التيجاني إلى أنه عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه، "رفضت أرجعه لمراته فانتقم مني".

وقال الشيخ صلاح الدين التيجاني إنه حرر محضر ضد الفتاة ووالدها الدكتور خالد بسيم جراح المخ والأعصاب يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر فيس بوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة ألقت القبض على الشيخ صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.