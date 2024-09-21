تعليم كفر الشيخ: 413 مدرسة تستقبل اليوم طلاب الصفوف الأولى (صور)

أنهت مدارس كفر الشيخ، استعداداتها لاستقبال طلاب الصفوف الأولى، بكل المراحل التعليمية، بـ431 مدرسة بـ 13 إدارة تعليمية، تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تستقبل 431 مدرسة بكافة المراحل التعليمية طلاب الصفوف الأولى في أول يوم دراسي، منهم 205 مدرسة ابتدائية، و102 مدرسة إعدادية، و91 مدرسة للتعليم الأساسي، و3 مجمعات مدارس، و6 مدارس تعليم فني، و24 مدرسة تعليم ثانوى عام.

وأضاف عبدالله، تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعليمية تابعوا كافة الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديري المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي وحسن معاملة أولياء الأمور وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية مع استمرار تكثيف أعمال النظافة، وتم إزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس بالتعاون مع مجالس المدن، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد.

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