اليوم.. انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس الجمهورية

ينطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في عدد من مدارس الجمهورية، وينتهي الخميس ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

وبحسب الخريطة الزمنية، للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات، جداول حضور الطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة، حسب المراحل التعليمية، لعدم تكدس الطلاب، على أن ينضبط حضور الطلاب خلال الأسبوع المقبل.

وتواصل وزارة التربية والتعليم متابعات مستمرة مع المديريات التعليمية، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف عن خطة مواجهة أزمة الكثافة، مشيرًا إلى أن الكثافة الطلابية بلغت ١٥٠ طالبا وأكثر في فصول بعض المدارس في الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أي معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتي تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.

وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.

ويستعد وزير التعليم محمد عبداللطيف لزيارة المحافظات لمتابعة انضباط العام الدراسي الجديد، وتنطلق جولاته الأسبوع الحالي بمحافظتي سوهاج وقنا.

أكد الوزير على أن الوزارة تسعى جاهدة على تطوير المنظومة التعليمية والعمل على انتظام العام الدراسى، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليون طالب، ومن المتوقع أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسي.

في سياق متصل، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية استمرار العمل اليوم وأمس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

ووجه " موسى" بضرورة حسن استقبال الطلاب وفقا للجدول المعلن عنه من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتنظيم دخول الطلاب كل فى الموعد المحدد له، وتنظيم العمل والتشديد علي الاشراف في جميع الأوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتي انصرافهم مؤكدا أن أمن وسلامة الطلاب مسئوليتنا جميعا.

وشدد على الالتزام بالكثافات المحددة داخل الفصول وضرورة تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الطلاب للمدارس وتطوير مهاراتهم من خلال نظام التقييمات وأعمال السنة لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس.

وأكد مدير المديرية على تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين من خلال الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني وأن تخصص الحصة الأولى لجميع المراحل عن المشروعات القومية.

كما تم التأكيد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وتعقيم الحجرات الدراسية، والتواصل والتنسيق الكامل مع الأقسام ووضع خطط تأمين للمدارس والمنشآت التعليمية لتوفير المناخ الأمن للطلاب والمعلمين.