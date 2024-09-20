حزب الله يستهدف موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، استهداف موقعي "رويسات العلم" و"السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنه استهدف مساء يوم الجمعة 20-9-2024، موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 من مساء يوم الجمعة 20-9-2024، موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏