ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يستهدف موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، استهداف موقعي "رويسات العلم" و"السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنه استهدف مساء يوم الجمعة 20-9-2024، موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 من مساء يوم الجمعة 20-9-2024، موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

حزب الله اللبناني رويسات العلم الأسلحة الصاروخية