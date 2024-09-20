السعودية تسجل هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر جنوب مدينة الشقيق

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، هزة أرضية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة، جنوب مدينة الشقيق بلغ قدرها الزلزالي 2.5 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الوضع آمن ولم تسبب الهزة الأرضية أي خطورة، كما لم يتم تسجيل هزات ارتدادية.