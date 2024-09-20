وزير الخارجية يجدد تحذيره من خطورة تطور الأوضاع في لبنان

حذر وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، مجدداً من خطورة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها لبنان على مدى الأيام القليلة الماضية، بما يعد مؤشراً واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسئولة، والتي ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع المبعوث الأمريكي للبنان أموس هوكشتاين، على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف، إن الوزير عبدالعاطي أكد الأهمية القصوى لمواصلة الجهود لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان، وتجنب الانزلاق لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة.

وأشار الوزير إلى جهود مصر الحثيثة للتهدئة في المنطقة بوجه عام وجنوب لبنان على الأخص، مشدداً على أولوية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، باعتباره مفتاح التهدئة في المنطقة.

كما استعرض وزير الخارجية مجمل الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الجانب المصري مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف وقف التصعيد، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، للحفاظ على أمن واستقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولضمان عدم انتهاك السيادة اللبنانية.

وشدد أيضاً على أهمية الدعم الدولي للحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك من أجل مساعدة لبنان على تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها.