البابا تواضروس يشهد تخريج الدفعة الثامنة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج الدفعة الثامنة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، وكذلك ختام الدورة المكثفة للدفعة التاسعة بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية و المطران سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر، الأرشمندريت دمسكينوس الازرعي، رئيس دير القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس في مصر القديمة٫ والدكتور القس رفعت فكري الأمين المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية ممثلًا عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة أشار خلالها إلى أن موضوع المسكونية موضوع شيق، وينمو في جميع الكنائس.

كما ألقيت عدة كلمات من الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والدكتور زاهي عازار مدير المعهد، والأب الدكتور كميل وليم سمعان أستاذ الكتاب المقدس بكليات اللاهوت الكاثوليكية، وأ. آلسي وكيل المدير التنفيذي للمعهد. وقدمت الحفل الإعلامية نورا إدوارد المسؤول الإعلامي للمعهد.

والجدير بالذكر أن فعاليات الدورة التاسعة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط عقدت للمرة الثانية في مصر وذلك في بيت الأنافورا لمدة أسبوعين في ضيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، حيث كانت تقام في لبنان منذ عام ٢٠١٥ ثم في مصر من العام الماضي. وبدأت فعاليات الدورة التاسعة مساء يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024. عشرون طالب وطالبة قادمون من خمس دول عربية، وهي مصر ولبنان وسوريا والأردن والسودان. كما امتدت أعمال هذه الدورة لمدة أسبوعين واختتمت اليوم.

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