نور الشربينى تتأهل لنهائى بطولة باريس للإسكواش 2024

تأهلت المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً، الى نهائى بطولة باريس المفتوحة للاسكواش 2024 للسيدات، بعد الفوز على مواطنتها روان العربى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثامنة عالميا، بنتيجة 3-0.

جاءت نتيجة الأشواط، كالتالى: 11-7، 14-12، 11-1 .

وتنتظر نور الشربينى الفائز من مواجهة هانيا الحمامى المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، فى نهائى بطولة باريس المفتوحة للاسكواش.



تقام البطولة فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.