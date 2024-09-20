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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يشدد على ضروروة خروج جميع المرتزقة من ليبيا

وزير الخارجية يعقد
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي لليبيا
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شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أهمية احترام مرجعية اتفاق الصخيرات وضرورة العمل على إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبي في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، ويُنهي حالة الانقسام ويكفل صون مقدرات شعبها ويوقف جميع مظاهر التدخلات الخارجية.

وعقد “عبد العاطي”، اليوم، اجتماعا مع المبعوث الأمريكي لليبيا ريتشارد نورلاند، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن  عبد العاطي أكد أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بهدف الإسهام في تحريك الأزمة الليبية نحو حل مستدام، انطلاقاً من مسئولية مصر في مساعدة الأشقاء الليبيين على ضوء ما يربط البلدين من صلات تاريخية وجوار وأخوة، وتأكيداً لدعم مسار الحل الليبي/ الليبي واحترام دور المؤسسات الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة بملكية وقيادة ليبية خالصة.

 

وزير الخارجية الهجرة المبعوث الامريكي لليبيا بدر عبد العاطي واشنطن