التليجراف: الجيش البريطاني مستعد لإطلاق عملية إجلاء طارئة من لبنان

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الجيش البريطاني يستعد لبدء عملية إجلاء طارئة للموطنين من لبنان، في ظل وجود سفينتين في المنطقة للمساعدة في الجهود.

وأضافت الصحيفة، أن المسؤولين البريطانيين يخططون أيضًا لاستئجار طائرات يمكن استخدامها في إطار الخطط الحالية التي تتم مناقشتها في لندن، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية ستكون مستعدة لإجلاء البريطانيين عبر جسر جوي إذا طُلب منها ذلك.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه "طُلب في الوقت نفسه من المواطنين مغادرة لبنان في الوقت الذي لا تزال فيه خدمات الخطوط الجوية التجارية تعمل".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، لم تسمه، قوله إن "وزير الخارجية ديفيد لامي ترأس اجتماعًا هذا الصباح حول آخر التطورات في لبنان، وتم مناقشة أعمال الاستعداد الجارية مع بقاء خطر التصعيد مرتفعًا".

وأكد المتحدث "سلامة المواطنين البريطانيين هي أولويتنا الأولى، ولهذا السبب نواصل نصح الناس بمغادرة لبنان الآن، بينما تظل الطرق التجارية متاحة".

وأشارت "تليجراف" إلى أن الحكومة البريطانية كانت تستعد خلال الصيف لاحتمال إطلاق عملية إجلاء طارئة للمواطنين من لبنان.