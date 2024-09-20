جلسة مجلس الأمن.. ممثل الصين: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في غزة ووقف انتهاك السيادة اللبنانية

قال ممثل الصين لدى مجلس الأمن، ندعم مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله والتوصل إلى حل.

وأضاف ممثل الصين لدى مجلس الأمن، في الجلسة الطارئة المنعقدة بخصوص لبنان، ندعو الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في غزة ووقف انتهاك السيادة اللبنانية.

وكان نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة ليست متورطة في تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 ألف مدني لبناني شردوا جراء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابع: "على مجلس الأمن ألا يتجاهل التصعيد الجاري بين حزب الله وإسرائيل، وعلى جميع الأطراف التزام القوانين الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين".