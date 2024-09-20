بقيادة رونالدو.. النصر يقسو على الاتفاق في الدوري السعودي

اكتسح فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، نظيره الاتفاق بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة.

حل فريق النصر بقيادة رونالدو، ضيفًا على الاتفاق في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

رونالدو يسجل هدف النصر الأول أمام الاتفاق

وقص رونالدو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 33، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح على طريقة بانينكا الشهيرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر على الاتفاق بهدف رونالدو، قبل أن يضيف سالم النجدي الهدف الثاني في شوط اللقاء الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 من صناعة السنغالي ساديو ماني.

كما صنع ماني هدف النصر الثالث في الدقيقة 70 لزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل أن تحرم العارضة، كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط، لبرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 9 نقاط في المرتبة الثالثة.