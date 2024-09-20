نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: لسنا متورطين في تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لعودة النازحين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى منازلهم.

وأكد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط خاصةًا لبنان- أن أكثر من 100 ألف مدني لبناني شردوا جراء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابع «وود»، أنه على الأطراف كافة التزام القوانين الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست متورطة في تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان.