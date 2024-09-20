ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: لسنا متورطين في تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان

روبرت وود
روبرت وود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن  الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لعودة النازحين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى منازلهم.
وأكد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط خاصةًا لبنان- أن أكثر من 100 ألف مدني لبناني شردوا جراء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وتابع «وود»، أنه على الأطراف كافة التزام القوانين الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست متورطة في تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان.

مجلس الأمن لبنان جلسة طارئة لمجلس الأمن الشرق الأوسط الحدود اللبنانية الإسرائيلية