مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن: يجب تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

أكدت مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أنه على الأطراف كافة احترام القانون الدولي، والعمل على تهدئة التصعيد.

وأضافت خلال جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط خاصةً في لبنان أنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، وإدخال المساعدات بلا عوائق.