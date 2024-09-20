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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن: يجب تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

مندوبة سويسرا لدى
مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن
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أكدت مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أنه على الأطراف كافة احترام القانون الدولي، والعمل على تهدئة التصعيد.
وأضافت خلال جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط خاصةً في لبنان أنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، وإدخال المساعدات بلا عوائق.

مجلس الأمن لبنان الشرق الأوسط