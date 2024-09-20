صلاح عبدالله يدعو لتعاون النقابة مع المتحدة لحل أزمة الممثلين الباحثين عن عمل

وجه الفنان صلاح عبدالله الشكر إلى الشركة المتحدة، بعد موقفها الأخير وإستجابتها لمنشور الفنان أحمد عزمي بالبحث عن فرصة للمشاركة الفنية.

وعلى الفور استجابة الشركة المتحدة لمنشور الفنان أحمد عزمي والتعاقد على عمل فنى للمشاركة في السباق الرمضانى المقبل، وتم توقيع العقد اليوم.

و نشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، طلب لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي والشركة المتحدة.

منشور الفنان صلاح عبدالله

وجاء المنشور "دعم الطيبين في مواقع التواصل وزملاء المهنة جاب نتيحة، شكراً للأستاذ عمرو الفقي وأتمنى أن يتواصل مع السيد نقيب الممثلين، لتكوين فريق عمل يرصد الحالات المشابهة لعزمي وتقديمها للسادة المخرجين وبالذات الشباب وربنا يهدينا جميعاً لما فيه الخير لمصر والمصريين الطيبين".



كان الفنان صلاح عبدالله قد دعم مناشدة الفنان أحمد عزمي والمنشور الذى كتبه الأخير على صفحته الشخصية خلال الساعات القليلة الماضية، للبحث عن المشاركات الفنية للفترة المقبلة.



وكتب الفنان صلاح عبدالله منشور جاء فيه "أدعم وبكل قوة زملائي الشطار المنسيين في إعلانهم بإحتياجهم للعمل، ليه؟ لإني مش بعتبر دا شكوى بل سعي لتذكير المنتجين والمخرجين والنجوم الكبار بيهم، والسعي للرزق مطلوب ومُستحَب.

وإختتم المنشور بدعاء لهم "يارب بحق هذا الفجر الطيب والجمعة المباركة إفرجها على عبدك أحمد عزمي وكل اللي زيه".