مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القانون الإنساني يحظر استخدام الأجهزة المفخخة على شكل قطع محمولة

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات استهداف المدنيين تُشكل انتهاكًا للقوانين الدولية.

وأضاف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لمناقشة التطورات في لبنان- أن القانون الإنساني يحظر استخدام الأجهزة المفخخة على شكل قطع محمولة.

وأكد أن تفجير أجهزة اتصالات منتشرة بكثافة بين المدنيين بهدف بث الرعب بينهم، يعد جريمة حرب.

وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه لا يجوز استهداف المسلحين وهم بين المدنيين.

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أكدت في كلمتها أن احتمال توسع دائرة العنف كبير، ويشكل تهديدًا لاستقرار لبنان وإسرائيل.