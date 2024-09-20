وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: نرى إشارات مقلقة على التصعيد بين لبنان وإسرائيل

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، سيجريد كاغ، اليوم الجمعة، أنها ترى إشارات مقلقة على التصعيد بين بيروت وتل أبيب، مشيرة إلى أن التفجيرات أحدثت صدمة وذعرًا شديدين في المجتمع اللبناني.

وأكدت خلال انعقاد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط خاصة في جنوب لبنان أن التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصالات في لبنان وقعت في منازل ومتاجر.

وتابعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن احتمال توسع دائرة العنف كبير، ويشكل تهديدًا لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة.

واستكملت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين".