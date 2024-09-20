اجتماعات مشتركة بين الصحة والتعليم والأزهر استعدادا للعام الدراسى

عقدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، إجتماعا مشتركا مع الصحة حضره دكتور يحيى فخر الدين مدير السن المدرسى ممثلا عن مديرية الصحة بالفيوم.

كما حضر اجتماعا اخر مع الشيخ محمود حسانين مدير الادراة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية علاوة مسؤولي التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم، لمناقشة كيفية الإستعداد للعام الدراسي لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

بحث الاجتماع تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

كما تناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة والفرق الطبية، ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها مع بدء العام الدراسى والذى يتزامن مع انطلاق مبدرة بداية لتنمية الأنسان ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا - التقزم - السمنة ).

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار، والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للإشراف على المقصف ومطابقة الأغذية الموجودة به.



تلى ذلك عدة اجتماعات

استعدادات إدارة السن المدرسي للعام الدراسي الجديد قبل بداية الدراسةً بجميع الادارات الصحية من اجل التشديد على:

١-الفحص طبي شامل

٢-المرور الدوري علي المدارس

٣-تدريب المنسقين الصحيين (همزة الوصل بين التربية والتعليم والصحة) ويقوم بنشر الوعى الصحى بين جميع العاملين بالمدرسة فيما يخص الامراض المعدية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة للعاملين والطلاب

٤- تشكيل اللجنة الصحية بالادارات

٥ء-اجتماع مع التمريض استعدادا لمبادرة الانيميا والتقزم

٦- اجتماع مع اطباء الوحدات الصحية (أستعدادا للفحص الطبي الشامل).

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