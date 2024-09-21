في ليلة استلام درع الدوري.. الأهلي يبحث عن احتفالية تاريخية أمام جورماهيا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتكرار الفوز على جورماهيا الكيني وتأكيد التأهل الي دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي.

الاحتفال وتسلم درع الدوري

يتسلم فريق الأهلي درع الدوري الممتاز عقب نهاية مباراة جورماهيا وسط أجواء احتفالية بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على طلب الأهلي باستلام الدرع بعد المباراة.

ووصل درع الدوري الممتاز الجديد الي القاهرة خلال الأيام الماضية بعد تأخر تجهيزه رغم تتويج الأهلي باللقب منذ أكثر من شهر.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة التي يخوض بها مواجهة جورماهيا الكيني غدا السبت في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب المغربي أشرف داري لعدم التعافي من الإصابة، كما يغيب أيضا على معلول للإصابة وعمر الساعي لعدم القيد في القائمة الأفريقية الأولى.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: عمرو كمال – محمد هاني – يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – يوسف ايمن – رامي ربيعة

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – إمام عاشور – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل كوكا – أكرم توفيق – رضا سليم – مروان عطية – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود كهربا – وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.



المستبعدين من مباراة جورماهيا الكيني



استبعاد مرسيل كولر كل من المغربي أشرف داري ومصطفى أبو الخير محمد عبدالله كريم الدبيس والحارس مصطفى مخلوف خالد عبد الفتاح عمر الساعي وعلي معلول