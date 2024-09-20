ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فى لبنان لـ14 شهيدا

الغارة الإسرائيلية
الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت إلى 14 شخصا.

وذكرت الصحة اللبنانية في تحديث جديد صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة حتى الساعة".

وتتوقع فرق الإنقاذ العاملة على الأرض وجود المزيد من الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات رفعها حتى الساعة.

وكانت طائرة إسرائيلية من طراز (F35) قد شنت في وقت سابق اليوم غارة على "شقة" في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن إبراهيم عقيل، قائد مجموعة العمليات في حزب الله، قتل خلال الغارة.

شهداء الغارة الإسرائيلية بيروت الغارة الإسرائيلية الضاحية الجنوبية الصحة اللبنانية