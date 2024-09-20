استبعاد أشرف داري.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة التي يخوض بها مواجهة جورماهيا الكيني غدا السبت في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب المغربي أشرف داري لعدم التعافي من الإصابة، كما يغيب على معلول للإصابة وعمر الساعي لعدم القيد في القائمه الأفريقية الأولى.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: عمرو كمال – محمد هاني – يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – يوسف ايمن – رامي ربيعة

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – إمام عاشور – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل كوكا – أكرم توفيق – رضا سليم – مروان عطية – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود كهربا – وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.



المستبعدين من مباراة جورماهيا الكيني



استبعد مرسيل كولر كل من المغربي أشرف داري ومصطفى أبو الخير محمد عبدالله كريم الدبيس والحارس مصطفى مخلوف خالد عبد الفتاح عمر الساعي وعلي معلول.