موسكو : قائمة سوداء لدول تتبنى أيديولوجيات "مدمرة" للقيم الروسية

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمرًا حكوميًا يحمل الرقم 2560- ، يتضمن قائمة بالدول والأقاليم الأجنبية التي تتبنى سياسات أيديولوجية نيوليبرالية وصفت بأنها "مدمرة" ومعارضة للقيم الروحية والأخلاقية التقليدية الروسية.

القائمة شملت العديد من الدول الغربية والآسيوية، من بينها أستراليا، النمسا، ألبانيا، أندورا، جزر البهاما، بلجيكا، بلغاريا، بريطانيا العظمى (بما في ذلك الأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار البريطانية)، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، أيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، ميكرونيزيا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، سان مارينو، مقدونيا الشمالية، سنغافورة، سلوفينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تايوان (الصين)، أوكرانيا، فنلندا، فرنسا، كرواتيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، سويسرا، السويد، إستونيا، واليابان.

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