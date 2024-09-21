ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يبحث عن بطاقة التأهل لدور الـ16 من بوابة الجيش الرواندي

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبحث فريق بيراميدز عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي  في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز تعادل بهدف مع الجيش الرواندي في لقاء الذهاب الذي أقيم في روندا الأسبوع الماضي. 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة  بيراميدز 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي

بيراميدز والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز رمضان صبحي