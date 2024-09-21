بيراميدز يبحث عن بطاقة التأهل لدور الـ16 من بوابة الجيش الرواندي

يبحث فريق بيراميدز عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز تعادل بهدف مع الجيش الرواندي في لقاء الذهاب الذي أقيم في روندا الأسبوع الماضي.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة بيراميدز 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي