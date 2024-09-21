صحيفة بريطانية: اختفاء «مورد» أجهزة البيجر المستخدمة في تفجيرات لبنان

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النرويجي رينسون يوسي، مالك شركة "Norta Global Ltd" البلغارية المتورطة في توريد أجهزة "البيجر"، اختفى في اليوم الذي وقع فيه تفجيرها في لبنان.

وفقًا لمعلومات الصحيفة، غادر رينسون يوسي شقته في إحدى ضواحي أوسلو في ١٧ سبتمبر، متوجهًا في رحلة عمل، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن إدارة المجموعة الإعلامية النرويجية "NHST"، التي تعد صاحب عمله الرئيسي، من التواصل معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي "NHST" أبلغوا جهاز أمن الشرطة النرويجية في اليوم التالي عن اختفائه، فيما أعلنت شرطة مقاطعة أوسلو، الخميس، أنها بدأت تحقيقًا أوليًا بشأن اختفاء يوسي.

أفادت الصحيفة أنه لا يوجد حتى الآن أي سبب للاعتقاد بأن رينسون يوسي كان على علم بأي عمليات لزرع متفجرات في أجهزة الاستدعاء. من جانبه، أشار موقع "Telex" الهنغاري إلى احتمالية أن تكون الشركة البلغارية "Norta Global Ltd" قد اشترت أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان من شركة "Gold Apollo" التايوانية.

في سياق متصل، أعلن جهاز الأمن البلغاري، أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) في بلغاريا من النوع الذي استخدم في هجوم لبنان.

وأوضحت السلطات البلغارية، أن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقًا في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله اللبنانية، التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم متزامن.

