«نصر الله» ينفذ تهديده.. استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية.. الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستواجه ردًا ساحقًا من محور المقاومة

قال حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إنه استهدف مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية، المسئولة عن الاغتيالات بقاعدة «ميشار»، برشقات من صواريخ الكاتيوشا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

واستهدفت ٤ صواريخ إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظهر اليوم، مما أدي إلى مقتل عدد كبير ووقوع إصابات. وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي- اليوم الجمعة- المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الكاملة، إزاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

فيما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدرين أمنيين، بأن المستهدف في هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت هو القيادي بحزب الله «إبراهيم عقيل»، ومصيره غير معروف.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل بتجاوز "كل الضوابط والخطوط الحمراء"، وتوعد "بحساب عسير وقصاص عادل عقب تفجيرات أجهزة الاتصال.

وقال إن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا "أيامًا ثقيلة ودامية وامتحانًا كبيرًا"، وهذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا، والهجمات "جرائم حرب أو إعلان حرب".

وكرر نصرالله التأكيد أن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة" رغم "كل هذه الجراح وكل هذه الدماء".

وقال إن "بنية" حزب الله "لم تتزلزل ولم تهتز" بعد التفجيرات، لأنها "من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى"، وقال إن حزب الله يتمنى دخول القوات الإسرائيلية جنوب لبنان لأن ذلك سيكون "فرصة تاريخية" للجماعة.

وشدد حسن نصرالله على أن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة سكان الشمال الى المنطقة الحدودية مع لبنان، ما لم توقف الحرب على قطاع غزة، وفي كلمة عبر الشاشة، خاطب نصر الله القادة الإسرائيليين قائلًا "لا تصعيدا عسكريا، ولا قتلا ولا اغتيالات ولا حربا شاملة تستطيع أن تعيد السكان إلى الحدود".

من جانبه، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن إسرائيل ستواجه "ردًا ساحقًا من محور المقاومة"، وذلك فى رسالة أرسلها إلى حسن نصر الله.

وفيما كان نصر الله يلقي خطابه ترددت في سماء بيروت أصوات طائرات إسرائيلية تخترق حاجز الصوت، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الخميس أن الإجراءات العسكرية "ستتواصل" ضد حزب الله. وقال "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص مهمة ولكن هناك مخاطر مهمة أيضا. يشعر حزب الله بأنه ملاحق. إجراءاتنا العسكرية المتتالية ستتواصل". وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، قبل دقائق قليلة من خطاب نصرالله، أن رئيس الأركان الجنرال هيرتسي هاليفي استكمل في الفترة الأخيرة موافقته على خطط بخصوص المنطقة الشمالية.

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من العسكريين في الشمال قرب الحدود مع لبنان حيث تخوض القوات الإسرائيلية مواجهات يومية مع حزب الله.

