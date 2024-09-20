السفير الروسي بالقاهرة يكشف شروط موسكو لوقف الحرب على أوكرانيا

أكد جيورجي بوريسنكو السفير الروسي بالقاهرة،أن أوكرانيا تريد الحصول على تصريح من الغرب بضرب العمق الروسي بأسلحة بعيدة المدى التي حصلت عليها من الغرب، وهذا يوضح أن الغرب يُحارب روسيا بشكل مباشر، والجيش الأوكراني بمفرده لا يستطيع استخدام الأسلحة بعيدة المدن دون الاستعانة بالغرب

وشدد على أن المعلومات الاستخباراتية لتوجيه هذه الأسلحة لضرب العمق الروسي لا يمكن أن تحصل عليها كييف إلا بمساعدة الغرب، وفي حال استخدام هذه الأسلحة هذا يعني أن الغرب شارك في الحرب ضد روسيا بشكل مباشر من خلال الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية.

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ،أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف عن جميع شروط موسكو لوقف العمليات العسكرية في كييف، ومن هذه الشروط: الخروح من الأراضي الروسية بالكامل، والأراضي الروسية لا تشمل فقط كورسك، ولكن الأراضي التي ضُمت لموسكو حديثًا بعد الاستفتاء الذي نظم مؤخرًا.

واستقبلت جريدة "البوابة نيوز" السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسنكو، بحضور الدكتورة داليا عبدالرحيم رئيس التحرير وخالد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، حيث أجرت معه لقاءً تناول العلاقات المصرية الروسية وتطورات الحرب في أوكرانيا والصراع العالمي.