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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"قادرات نحو المستقبل".. "الشباب والرياضة" بالعريش تناقش دور الأسرة في بناء المجتمع 

علي مائدة فعاليات
علي مائدة فعاليات ملتقى "قادرات نحو المستقبل " "الشباب والري
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شاركت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تنمية الشباب " من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ فعاليات الملتقى الثقافي " قادرات نحو مستقبل آفضل " ، بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بشمال سيناء، والذي تستمر فعالياته حتي ١٩ سبتمبر الجاري.

وتضمنت الفعاليات جلسة حول دور الأسرة في بناء الفرد والمجتمع ، وتوعية الفتيات بالتنشئة السليمة للأبناء، ودور القيم الأخلاقية في تربية النشء ، وتناول فيها الدكتور أسامة قابيل أهمية قيمة العطاء والبناء ، وسبل التعلم من خبرات الماضي وتجاربه ؛ وهو ما يسمى التراكم المعرفي ، مؤكدا على عدم الإنصات للأصوات الهدامة والاهتمام بتدريب الذات وتطويرها .

كما تطرق الي خمسة عناصر تتحكم في الانسان ؛ وهي العقل ، القلب ، النفس ، الروح ، الجوارح ، موضحا أربع تساؤلات أساسيه لابد ان تكون لدينا دائما وهي من اين اتيت، إلى أين تسير ،كيف المصير ،و إلي اين المصير .

والجدير بالذكر أن الملتقي يهدف إلى التوعية بدور المرأة في المجتمع وتوعية الفتيات بأهمية دور الأسرة في بناء كيان الفرد والمجتمع ، و دور الاعلام في تجسيد دور المرأة في الدراما المصرية ، تعزيز الصحة النفسية للمرأة.

إدارة تنمية الشباب الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية الشباب الصحة النفسية تعزيز الصحة النفسية ديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء