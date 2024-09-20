"قادرات نحو المستقبل".. "الشباب والرياضة" بالعريش تناقش دور الأسرة في بناء المجتمع 

شاركت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تنمية الشباب " من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ فعاليات الملتقى الثقافي " قادرات نحو مستقبل آفضل " ، بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بشمال سيناء، والذي تستمر فعالياته حتي ١٩ سبتمبر الجاري.

وتضمنت الفعاليات جلسة حول دور الأسرة في بناء الفرد والمجتمع ، وتوعية الفتيات بالتنشئة السليمة للأبناء، ودور القيم الأخلاقية في تربية النشء ، وتناول فيها الدكتور أسامة قابيل أهمية قيمة العطاء والبناء ، وسبل التعلم من خبرات الماضي وتجاربه ؛ وهو ما يسمى التراكم المعرفي ، مؤكدا على عدم الإنصات للأصوات الهدامة والاهتمام بتدريب الذات وتطويرها .

كما تطرق الي خمسة عناصر تتحكم في الانسان ؛ وهي العقل ، القلب ، النفس ، الروح ، الجوارح ، موضحا أربع تساؤلات أساسيه لابد ان تكون لدينا دائما وهي من اين اتيت، إلى أين تسير ،كيف المصير ،و إلي اين المصير .

والجدير بالذكر أن الملتقي يهدف إلى التوعية بدور المرأة في المجتمع وتوعية الفتيات بأهمية دور الأسرة في بناء كيان الفرد والمجتمع ، و دور الاعلام في تجسيد دور المرأة في الدراما المصرية ، تعزيز الصحة النفسية للمرأة.