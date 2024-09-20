وزير الخارجية النيوزيلندي : إسرائيل تتمادي كثيرا في الحرب على غزة

قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تتمادي كثيرا في الحرب المستمرة على قطاع غزة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

وأعرب بيترز عن قلقه مع اقتراب العدوان من عام كامل، مضيفا: "إن تل أبيب تسببت في البؤس للأبرياء."

وفي حديثه لإذاعة نيوزيلندا، دافع عن دعم بلاده للقرار بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف هذا البؤس."

وردا على سؤال حول حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، أوضح وزير الخارجية النيوزيلندي إن إسرائيل لها الحق ولكن "يأتي وقت لا يمكنك فيه الحفاظ على هذه الحجة، خاصة في حالة وجود الكثير من الضحايا ضمن الأبرياء."

وأكد: "قلنا باستمرار أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الدائم والعادل للإسرائيليين والفلسطينيين."