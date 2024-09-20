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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة نظافة مكبرة بمدينة العريش استعدادا للعام الدراسي الجديد

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة بمدينة العريش استعداد لبدء العام الدراسي ال
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 تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش اليوم الجمعة  أعمال النظافه داخل مدينه العريش بناءا علي توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال والحرص علي مصلحة المواطنين واستعداد لبدء العام الدراسي الجديد. 

وجري الدفع بمعدات وأفراد الشركة للعمل بالمناطق التي تضمنت أحياء منطقة الضاحية  تم دخول اللودر وسيارة النظافه وتم رفع بعض تجمعات القمامه الموجوده بالحي .
ومنطقة عاطف السادات وضواحيها حيث تمت الاعمال بدايه من قمر الزمان ومدخل الضاحيه ثم خديجة وحديقه الطفل وبنك سينا ومدخل المعلمين ودوران المزرعه ومقابل المطعم وكذا مدخل الكرامة  ومدرسه الزراعه والاعداديه بالكرامة  والعمل مستمر.
وحي المساعيد حيث تم رفع الشاليهات بالكامل و عزبه أبو علي والإداري بالكامل شارع الأذاعه وشارع عبد الحليم محمود و خلف مدرسه علاء الريس و تم رفع الشجر الموجود بجانب مدرسه مصطفي جاويش ومنطقة  الشرابجه والدهيشه وغنيمه و شارع البدور والمهندسين والفاتح ودوران شبرا وأسيوط المساعيد.
و حي الكرامة   تم اليوم الدفع بلودر وسياره تابعين لشركة النظافه وتم رفع بعض تجمعات القمامه الموجوده وتمهيد طريق امام مدرسة الكرامه للتعليم الاساسي وكذلك مدرسة الزراعه  والدفع بسيارة مياه بها استعدادا للعام الدراسي الجديد.

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