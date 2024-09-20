استمرار غياب المصابين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إسبانيول، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول، استمرار غياب اللاعبين المصابين، وهم: إدواردو كامافينجا، دافيد ألابا، وداني سيبايوس.

ويزين النجم الفرنسي كيليان مبابي، قائمة الملكي في مباراة الغد، رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بالإضافة إلى الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة (15 نقطة) من 5 مباريات.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أردا جولر – أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جوس – إندريك فيليبي.