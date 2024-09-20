بايدن: يعمل على إعادة السكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى منازلهم

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعمل للسماح للسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وجه بمواصلة العمل لمعرفة إمكانية طرح مقترح، يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وتابع، "لا علم لدينا بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت"، مشيرًا إلى أنه لا يزال يؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدمًا.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إننا بدأنا للتو، وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

واستهدفت 4 صواريخ إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظهر اليوم، مما أدي إلى مقتل عددًا كبيرًا ووقوع إصابات.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن وقوع 8 ضحايا و59 جريحًا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية ،على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت قد انفجرت الأيام الماضية، أجهزة اتصال «البيجر» التابعة لعناصر حزب الله، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.