إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم الخيال والكوميديا دراكو رع

اطلق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم الكوميديا والخيال دراكو رع من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 16 أكتوبر، وفي السعودية ودول الخليج وجميع أنحاء العالم ابتداءً من 31 أكتوبر.

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يبدأ الإعلان التشويقي بلقطة غامضة لمرآة في وسط منزل كلاسيكي الطراز، حيث يظهر بطلا الفيلم من الخلف دون أي انعكاس في المرآة. ويتساءل أحدهما بطريقة فكاهية: "تفتكر ميزة ولا عيب إننا مش بنبان في المرايا؟" ليرد الآخر بثقة: "ميزة طبعاً!"، في إشارة ذكية إلى الطابع الخيالي للفيلم، مما يوحي أن بانتظارنا تجربة مشوقة تمزج بين الخيال والكوميديا.

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس و إسماعيل فرغلي ، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، شاهد، برايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم مين يصدق المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

الفيلم من إخراج كريم أبو زيد وهو مخرج ومنتج مصري بدأ مسيرته المهنية في مجال الإعلانات قبل أن ينتقل إلى التلفزيون. أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول "11:11"، الذي قام ببطولته إياد نصار وغادة عادل والممثل الصاعد معتز هشام، ويُعرض على منصة نتفليكس بعد نجاحه التجاري في مصر والدول العربية في 2022.

أما خالد منصور وشادي ألفونس، فقد اشتهرا من خلال النسخة العربية من البرنامج التلفزيوني الكوميدي الساخر "Saturday Night Live"، إلى جانب مشاركتهما في المسلسل الأمريكي "رامي" الحائز على جائزة الجولدن جلوب.