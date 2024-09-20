بداية جديدة.. جامعة المنيا تطلق ثانى قوافلها المتكاملة لتقديم خدماتها لأهالى قرية 5 بمركز العدوة

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا القافلة البيئية المتكاملة المتجهة إلى قرية (5 ) بمركز العدوة، وذلك تحت رعاية عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة و أيمن محمد حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وذلك ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة ).

وضمت القافلة نخبة من أطباء جامعة المنيا في التخصصات المختلفة (العظام - النساء والتوليد - الباطنة - الأمراض الصدرية – الروماتيزم والتأهيل - الرمد - الأنف والأذن - القلب - الجلدية - المسالك البولية ).

وقامت القافلة بالكشف على 510 مواطن من أهل القرية، كما تم توزيع الأدوية مجاناً على المستحقين من خلال صيدلية القافلة

وعلى صعيد التوعية المجتمعية تم تنظيم عدد من محاضرات التوعوية الصحية من كلية التمريض عن فوائد الرضاعة الطبيعية وعن الإسعافات الأولية حضرها ما يقرب من مائتين سيدة من أهلى القرية.