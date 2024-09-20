ads
الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة مضيفة طيران قتلت ابنتها بالتجمع

المتهمة
المتهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  غدا السبت جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها  .


كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

واكدت المتهمة في امر الاحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها  لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

أرتكاب الجريمة اشياء غريبة ابنتها الروحانيات المنعقدة بالتجمع الخامس ة مضيفة الطيران التونسية