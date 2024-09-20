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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع زيارة نائب وزير الصحة لمستشفى دراو المركزى

زيارات ميدانية لنائب
زيارات ميدانية لنائب وزير الصحة لمستشفى دراو المركزي
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أننا نعمل جاهدين بالتنسيق مع الوزارات والجهات  لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للحالات التي تعرضت لإصابات بنزلات معوية خلال الأيام الماضية ، لافتاً الى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لتلقى هذه الحالات للرعاية المتكاملة داخل المستشفيات المختلفة حتى تماثلهم للشفاء الكامل.

زيارات لعدد من الأهالى بقريتى بنبان والرقبة بدراو 

فى هذا الإطار تابع الدكتور إسماعيل كمال الزيارات الميدانية التى قام بها الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ الى مستشفى دراو المركزى للإطمئنان على الحالات المرضية المصابة بالنزلات المعوية ، وكذا قيامهم بزيارات لعدد من الأهالى بقريتى بنبان والرقبة بدراو لبث الطمأنينة في نفوس المصابين ، وأيضاً الأهالى بهذه القرى من خلال وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم ، وهذا ما تجسد واقعاً ملموساً بقيام الفرق الطبية المركزية المتخصصة بوزارة الصحة ، وأيضاً الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بآخذ عينات من مياه الشرب بالمحطات والمرشحات والمنازل ، والتى تم إجراء التحاليل المعملية لها ، وأثبتت أنها سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية ، وعدم وجود أي تغيرات بها .

كما قام نائب وزير الصحة ، ونائب محافظ أسوان بتعريف الأهالى وتوعيتهم بالطرق السليمة الواجب إتباعها للتغلب على الإصابة بالنزلات المعوية .

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