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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد جلال يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الإسماعيلي

خالد جلال
خالد جلال
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 تزايدت الأصوات داخل مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن المطالبة بتعيين خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك فى منصب المدير الفني الجديد في الدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال فى الموسم الجديد، وذلك بعد فشل التعاقد مع حلمى طولان.

دخل مسئولو الإسماعيلي فى مفاوضات مع خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، لتولي قيادة الدراويش خلال المرحلة الجارية. 
وكشف مصدر أن الإسماعيلي أخطر خالد جلال أنه يعد المُرشح الأبرز فى المدربين المصريين لقيادة الفريق فى الموسم الجديد باعتباره الأقرب فنيا للراحل إيهاب جلال.

ومن المقرر أن يصطحب خالد جلال، جهازه المعاون حال الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي وعلي رأسه محمد حمص ومحمد محسن ابوجريشه.

خالد جلال مدرب الإسماعيلي الجديد وفاة إيهاب جلال حلمي طولان مجلس إدارة الإسماعيلي