ads
الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد فتوح يؤازر الزمالك من مدرجات استاد القاهرة فى مواجهة الشرطة الكينى

فتوح
فتوح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق في مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى ستاد القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

فتوح الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية