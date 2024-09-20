غداً.. بدء الدراسة فى 81 مدرسة بالتعليم العام والفني بالفيوم

أكدت الدكتورة أماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، أن الدراسة ستبدأ، غدا السبت فى 81 مدرسة بالمحافظة من بين 2253 مدرسة مشيرة الى أن باقى المدارس ستبدأ الدراسة بها يوم الأحد.

وقالت د.أمانى قرنى إن دخول المدارس بشكل تدريجى بحيث يبدأ تلاميذ وطلاب الصفوف الاول والثانى الابتدائى والأول الاعدادى والأول الثانوى يوم الأحد والثالث والرابع الابتدائى والثانى الإعدادي والثانى الثانوى يوم الإثنين والخامس والسادس الابتدائى والثالث الإعدادي والثانوى يوم الثلاثاء .

الاستعداد للعام الدراسى 2025/2024

وأكدت وكيل الوزارة إنتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبداية العام الدراسى الجديد، وتجهيز قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية، ونظافة المدارس والفصول الدراسية، وإعداد وتعليق قوائم الفصول الدراسية، وميكنة جداول الحصص للمعلمين، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2024م

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة ، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى والانتهاء من أعمال مراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الاعلام وتطبيق شروط الامان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على مديرى المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الاشراف اليومى و الالتزام بالزى المدرسى وحسن معاملة أولياء الأمور وعقد لقاءات دورية معهم ، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة، والتاكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صوره ممكنة لاستقبال أبنائنا الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024م.

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