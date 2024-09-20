«القاهرة الإخبارية»: حزب الله نفذ 13 عملية استهدفت المستوطنات الشمالية الإسرائيلية

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل اليوم الجمعة، إن «حزب الله» أطلق رشقة صاروخية مكثفة على موقع «المطلة» شمال إسرائيل.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن «حزب الله»، نفذ 13 عملية استهدفت عددًا من المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، أفاد إعلام عبري، بأن أكثر من 200 صاروخ أُطلق من جنوب لبنان على إسرائيل خلال اليوم.

واستهدفت 4 صواريخ إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظهر اليوم، مما أدي إلى مقتل عددًا كبيرًا ووقوع إصابات.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن وقوع 8 ضحايا و59 جريحًا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية ،على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت قد انفجرت الأيام الماضية، أجهزة اتصال «البيجر» التابعة لعناصر حزب الله، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.