إذاعة الاحتلال: إسرائيل هاجمت بيروت ثلاث مرات منذ بداية الحرب

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، باغتيال صالح العاروري، أحد قادة «حماس» في 2 يناير، والقياديان في «حزب الله»: فؤاد شكر في 30 يوليو، وإبراهيم عقيل في 20 سبتمبر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إسرائيل هاجمت بيروت ثلاث مرات منذ بداية الحرب.

واستهدفت 4 صواريخ إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظهر اليوم، مما أدي إلى مقتل عددًا كبيرًا ووقوع إصابات.

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن وقوع 8 ضحايا و59 جريحًا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية ،على الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدرين أمنيين، بأن المستهدف في هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت هو القيادي بحزب الله «إبراهيم عقيل»، ومصيره غير معروف.

وكانت قد انفجرت الأيام الماضية، أجهزة اتصال «البيجر» التابعة لعناصر حزب الله، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.