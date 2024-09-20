درع الدوري الجديد يجوب شوارع القاهرة قبل تسليمه للنادي الأهلي 

كشفت رابطة الأندية المصرية عن درع الدوري الجديد والمقرر أن يتسمله النادي الأهلي بطل النسخة السابقة غدا السبت.



الدرع الجديد يزن 12 كيلوجرام من الفضة.

وقامت رابطة الاندية بعمل جولة فس شوارع القاهرة للدرع الجديد قبل تسليمه للنادي الأهلي

وتم تصميم الدرع من قبل الشركة الإنجليزية التي تصمم العديد من الكؤوس والدروع الفضية حول العالم ومن أبرزها درع كأس الاتحاد الإنجليزي. وأيضا كأس العرب السابقة التي أقيمت في قطر.

وسيتسلم الأهلي درع الدوري عقب نهاية مباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستلام درع الدوري المصري في الملعب عقب مباراة جور ماهيا لرغبته في الاحتفال به مع الجماهير وهو ما وافق عليه كاف.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.وتم تصميم الدرع من قبل الشركة الإنجليزية التي تصمم العديد من الكؤوس والدروع الفضية حول العالم ومن أبرزها درع كأس الاتحاد الإنجليزي. وأيضا كأس العرب السابقة التي أقيمت في قطر.

وسيتسلم الأهلي درع الدوري عقب نهاية مباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستلام درع الدوري المصري في الملعب عقب مباراة جور ماهيا لرغبته في الاحتفال به مع الجماهير وهو ما وافق عليه كاف.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.