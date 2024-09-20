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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إلى 67 شهيدا وجريحا

لبنان
لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية إلى ٦٧ شهيدا وجريحا على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للصحة اللبنانية، أن حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد ثمانية أشخاص، بحسب ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام. 

وأشار البيان إلى أن حصيلة جرحى الغارة الإسرائيلي على بيروت، ارتفع إلى تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.

وفي أول تعليق على هذه الغارة، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن الضربة الإسرائيلية تظهر أن إسرائيل لا تضع وزنا لأي اعتبارات إنسانية وقانونية وأخلاقية.

لبنان ضحايا قصف إسرائيلي